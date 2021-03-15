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البابا فرنسيس: الذكرى العاشرة للحرب السورية يجب أن تحفز جهود السلام

وصف البابا فرنسيس الحرب السورية بأنها أحد أخطر الكوارث الإنسانية في هذا العصر، وقال إن الذكرى العاشرة لاندلاعها يجب أن تحفز الجميع للسعي إلى إيجاد "بصيص أمل" للبلد المدمر.

وقال البابا للمئات في ساحة القديس بطرس في عظته الأسبوعية أمس الأحد، "أجدد ندائي لأطراف النزاع لكي تظهر بوادر حسن النية، لكي ينفتح بصيص أمل للسكان المنهكين".

وأضاف البابا الذي عاد يوم الاثنين الماضي من زيارة إلى العراق، أن سوريا شهدت حربا تسبب في "عدد غير محدد من القتلى والجرحى، وملايين اللاجئين، وآلاف المختفين، دمار، وعنف من جميع الأنواع، ومعاناة هائلة لجميع السكان، ولاسيما للفئات الأكثر ضعفا، مثل الأطفال والنساء والمسنين".

كما دعا المجتمع الدولي إلى التزام "حاسم" لإنهاء القتال والمساعدة في إعادة البناء والتعافي الاقتصادي.
وقاد البابا الحشد بعد ذلك في صلاة من أجل "سوريا الحبيبة والمعذبة".

 

 


المصدر: رويترز 