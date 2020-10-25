(الاتصالات): لا قطع للخدمات بعد 10 أيام من صدور الفاتورة

نفت الشركة السورية للاتصالات في بيان صدر عنها كل ما يتم تداوله حول صدور قرار جديد من الشركة يقضي بإلغاء الاشتراك الهاتفي وبوابة الإنترنت في حال تأخر المشترك عن تسديد فاتورته مدة 10 أيام بعد صدورها.



ونوهت الشركة بأنه في حال تأخر المشترك عن تسديد فاتورته فهناك- وكما جرت العادة- مهلة استقبال بدون إرسال ، ثم مهلة يقطع فيها الاستقبال والإرسال ، ثم يتم قطع خدمة الإنترنت ، ثم الإلغاء المالي بعد 50 يوماً من تاريخ صدور الفاتورة.



وأملت الشركة السورية للاتصالات من المشتركين عدم الانسياق وراء الإشاعات التي تبث واستقاء الخبر من المصادر الرسمية الخاصة بالشركة عبر الصفحة الرسمية والموقع الرسمي للشركة.



تشرين