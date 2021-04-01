الاتصالات تمنح تطبيق “موف ات” المتخصص بنقل الركاب ترخيصا للعمل في سوريا

أعلنت الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة التابعة إلى وزارة الاتصالات والتقانة، عن حصول تطبيق “شركة موف ات المحدودة المسؤولية” على تصريح أولي، للعمل على خدمة النقل البري للركاب في سوريا.



وأضافت الهيئة عبر صفحتها على “فيسبوك”، أنه تم الطلب من الشركة صاحبة تطبيق “moveit syria” استكمال التراخيص اللازمة من وزارة النقل، تمهيداً لمنحها التصريح النهائي من قبل الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة.



وبحسب ما نقله موقع “الاقتصادي”، من المقرر أن “تُشرف الهيئة الناظمة للاتصالات على ترخيص تطبيقات نقل الركاب، بينما تتلقى وزارة النقل طلبات ترخيص الشركات الراغبة بالانضمام إلى التطبيق وتقديم خدمة التوصيل، كما تفحص الوزارة المركبات وتتأكد من جاهزيتها لتقديم الخدمة”.



ويأتي ترخيص تطبيق “موف ات” بالتزامن مع موافقة مجلس الشعب على مشروع القانون الذي يسمح للسيارات السياحية والميكروباصات الصغيرة ذات الملكية الخاصة، التي لا يزيد عدد مقاعدها على 10، بنقل الركاب وفق نظام التطبيق الذكي.



وبموجب مشروع القانون الجديد، يضع صاحب السيارة الخاصة على التطبيق الإلكتروني (المرخّص المشترك فيه) مساره المحدد الذي سينطلق منه ويصل إليه، فيُرسل الراغب بالركوب معه طلباً إليه عبر التطبيق، وتكون الأجرة بموافقة الطرفين.



وكانت كشفت “شركة موف إت” التي تأسست في مصر، والمتخصصة بالنقل البري الذكي بواسطة تطبيقات الموبايل، في تموز 2019، عن بدء إجراءات الترخيص للعمل في السوق السورية باسم “موف إت سيريا”.يذكر أن شركة “موف ات” انطلقت في 2019، وتعود في ملكيتها لثلاثة أشخاص، اثنان منهم سوريان، والثالث مصري.الخبر