الاتصالات: تطبيق السورية للاتصالات من إنتاج أكبر شركات العالم والمشاكل بسبب؟

قال مدير إدارة المعلوماتية في السورية للاتصالات غسان عكاش “وصلتنا الكثير من الانتقادات لتطبيق السورية للاتصالات والتي نراها ظالمة, فنحن قلنا سابقاً إن التطبيق معقد وكبير وبحاجة صبر وتجريب”.



وتابع عكاش “وضعنا التطبيق في الفترة الأولى وحدثت مشاكل متوقعة بالنسبة لنا حيث لا يمكن إطلاق برنامج بهذا الحجم دون حدوث مشاكل”.



وشرح عكاش عن البرنامج بقوله “هو عبارة عن 8 تطبيقات مترابطة ومتكاملة ولكل تطبيق دوره الخاص مثل طريقة تقديم الخدمة والفوترة ومحاسبة المشتركين وتخزين بيانات المشتركين والخطوط الهاتفية ودارات الانترنت وإدارة العلاقة مع المشتركين”.



وحول النواقص في التطبيق ومدى تأثيرها على المواطنين أجاب عكاش “العمليات التي لم تعمل بعد ليس لها علاقة بالمشتركين وليست لديها أي تأثير على المواطن أما ما يخص المواطن فجميع العمليات جاهزة مثل نقل الخطوط والبوابات”.



وأفاد عكاش “هذا التطبيق من إنتاج أكبر شركات العالم والمشاكل تحدث مع الجميع لكن متطلباتنا كبلد هي التي فرضت علينا تعديلات جديدة على البرنامج لتلبية كافة متطلبات المواطن والتي لا يوجد مثلها في العالم مثل فكرة البوابات وتوزيع حصص البوابات على المزودات فلذلك تم التعديل”.



وأكمل “هذه التعديلات تمت بالتعاون بيننا وبين الشركة صاحبة التطبيق الأساسي لكي نوائم البرنامج وتعديلاته مع ما نريده من متطلبات خاصة ونتوقع خلال شهرين أن تكون جميع الأمور الاساسية حُلت”.



وختم عكاش “نسبة المشاكل في البرمجه بسيطة جداً لا تتجاوز 2 بالألف من العمليات التي تجري بالألاف يومياً على سبيل مثال قمنا بحوالي 11 ألف عملية نقل هاتف ناجحة عن طريق البرنامج مقابل 10 أو 20 عملية واجهت مشاكل هذه نسبة ممتازة”.



يذكر أن مشكلة بوابات الانترنت وسرعته تعد من المشاكل الأكثر شهرة بين السوريين والتي يعانون منها بشكل دوري مع شركة السورية الاتصالات.





المدينة اف ام