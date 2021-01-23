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الإمارات توقع صفقة أسلحة مع أمريكا.. قبل لحظات من تنصيب بايدن

تحدثت وسائل إعلام تابعة للاحتلال الإسرائيلي أنه قبل لحظات من تنصيب بايدن "وقعت الإمارات مع أمريكا اتفاق شراء 50 طائرة إف 35".

كما أبلغت مصادر مطلعة وكالة "رويترز" بأن "الإمارات وقعت اتفاقاً مع الولايات المتحدة لشراء 50 طائرة إف -35 مقاتلة وما يصل إلى 18 طائرة مسيرة مسلحة".

وعلى الرغم من أن الإمارات والولايات المتحدة كانتا تعملان على توقيع الاتفاق قبل تولي الرئيس جو بايدن السلطة، فإن الرئيس الجديد قال إنه سيعيد النظر في الاتفاقات.

وتعبر الإمارات، أحد أوثق حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط، منذ فترة طويلة عن اهتمامها بحيازة المقاتلات "إف-35" الشبح التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن وتلقت وعداً بالحصول على فرصة لشرائها في اتفاق جانبي عندما وافقت على تطبيع العلاقات مع "إسرائيل" في آب الماضي.