الإفراج عن 62 موقوفاً في درعا على خلفية الأحداث بالمحافظة

أكد محافظ درعا مروان شربك أنه تم الإفراج، اليوم الأربعاء، وبمكرمة من الرئيس بشار الأسد، عن 62 موقوفاً على خلفية الأحداث التي شهدتها المحافظة، بعد تعهدهم بعدم تكرار ما قاموا به.



وأوضح شربك، أن عملية الإفراج تمت في المجمع الحكومي بحضوره مع عدد من المسؤولين في المحافظة وفرع درعا لحزب البعث العربي الاشتراكي وأهالي المفرج عنهم.



وأشار شربك إلى أن الـ62 المفرج عنهم كانوا موقوفين على خلفية مشاركتهم في الأحداث التي شهدتها المحافظة في الفترة الماضية، وقد تعهدوا بعدم تكرار ما قاموا به، وتابع: المفرج عنهم وبعد انتهاء إجراءاتهم غادروا المجمع الحكومي إلى منازلهم مع اهاليهم، ليتابعوا حياتهم الطبيعية.





الوطن