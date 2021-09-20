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الإعلان عن افتتاح السفارة الليبية في دمشق قريباً
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الإعلان عن افتتاح السفارة الليبية في دمشق قريباً

كشفت "وزارة الخارجية الليبية " عن بدء الاستعداد لعودة افتتاح السفارة الليبية في العاصمة السورية دمشق و ذلك بعد آغلاق نحو تسعة سنوات.

و أفادت اللجنة المختصة بتقييم ومعالجة أوضاع السفارة الليبية في دمشق أنها أنهت أعمالها، ما يمهد لممارسة السفارة لمهامها الموكلة لها في العاصمة السورية قريباً.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الوزارة الساعية لإنهاء الانقسامات في السفارات الليبية التي كانت تشهد تنازعاً في العمل الدبلوماسي وتعيين السفراء والدبلوماسيين بين الحكومة الليبية المؤقتة التي كانت تسيطر على شرق ليبيا وحكومة الوفاق الوطني الليبي قبل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الليبية.

وتهدف خطة وزارة الخارجية إلى توحيد عمل السفارات تحت مظلة حكومة الوحدة الوطنية، وإشراف وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وفقاً لصفحة “وزارة الخارجية والتعاون الدولي في ليبيا” على موقع “فيسبوك”.