الأمن القومي" الإيراني: الإسرائيليون لا يملكون القدرة على ترجمة تهديداتهم

اعتبر المتحدّث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، محمود مشكيني، أن حجم "إسرائيل" "لا يؤهّلها لتنفيذ تهديداتها ضد إيران".



وأضاف مشكيني في حديث إلى الميادين، أمس الإثنين، أن "الإسرائيليين يعرفون حجمهم، ويدركون أنهم لا يملكون القدرة على ترجمة تهديداتهم".



وأشار إلى أن "الكيان الصهيوني يعلم بأن الإقدام على خطوة عسكرية سيكلّفه غالياً، إلى حدّ تهديد وجوده".



كلام المسؤول الإيراني جاء في إثر نقل الإعلام الإسرائيلي عن مسؤولين كبار في المؤسستين الأمنية والعسكرية أنّ "إسرائيل لن تتجاهل حادث استهداف السفينة الإسرائيلية، ولن تكتفي بالعمل السياسي، بل إنّها تدرس الردّ في التوقيت والمكان الملائمين".



يأتي ذلك بعد أن أكّد موقع "درياد" للأمن البحري، يوم الجمعة الماضي، وفق ما تحدثت عنه وسائل إعلام إسرائيلية، استهداف سفينة إسرائيلية في خليج عُمان بواسطة طائرة مسيّرة.



من جهتها، نفت طهران الاتهامات الموجَّهة إليها. وحذّرت اليوم الإثنين، على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها، أنها سترد على أي "مغامرة" تستهدفها.



وتعهد وزيرا خارجيتَي الولايات المتحدة وبريطانيا الردَّ على هجوم السفينة الإسرائيلية.



وبعد اتِّهامات واشنطن ولندن طهرانَ بأنها خلف حادثة ناقلة النفط الإسرائيلية في بحر عُمان، استدعت الخارجية الإيرانية القائم بأعمال السفارة البريطانية في طهران، اليوم الإثنين، وأُبلغ إليه احتجاجُ إيران على الادّعاءات البريطانية بشأن حادث السفينة.