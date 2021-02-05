الأمم المتحدة تؤكد اعتقال زعيم القاعدة ومقتل نائبه في اليمن

أكد ​تقرير​ للأمم المتحدة نوقش في ​مجلس الأمن​، اعتقال زعيم "​القاعدة​ في جزيرة العرب"، خالد باطرفي، في ​اليمن​ منذ عدة أشهر، فيما قتل نائبه، سعد عاطف العولقي، خلال "عملية أمنية في مدينة الغيضة بمحافظة المهرة اليمنية في تشرين الأول الماضي من العام الماضي".



ولفت التقرير الذي نقلته شبكة "سي إن إن" إلى أن القاعدة بالإضافة إلى خسائرها على مستوى القادة، فإنها تعاني من انشقاقات في صفوفها بجزيرة العرب، لاسيما بعد الضربات والهزائم الكبرى التي تلقتها في محافظة ​البيضاء​ باليمن.



كما أوضح أن شبكة القاعدة العالمية "تواجه تحدياً كذلك جديداً وملحاً، فيما يتعلق بقيادتها وتوجهها الاستراتيجي، بعد فترة استثنائية من استنزاف كبار قادتها"، في ​أفغانستان​ ومالي و​الصومال​ واليمن و​محافظة إدلب​ السورية.