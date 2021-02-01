الأمطار الغزيرة ترفع نسبة مخازين السدود بحماة
رفعت الأمطار الغزيرة التي هطلت بمحافظة حماة ، نسبة مخازين سدودها ، بما يبشر بتوافر حاجة المحاصيل الزراعية بمجال زراعة حماة والهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب ، في موسم الري للزراعات المروية.
وبيّنَ مدير زراعة حماة عبد المنعم الصباغ أن مجموع كميات الأمطار التي هطلت بهذا الموسم المطري حتى تاريخه ، بلغ 214 مم بحماة ، و728 مم بوادي العيون، و 765 مم بمصياف ، و 792 مم بعين حلاقيم ، و233 مم بمحردة ، و212 مم بكفرزيتا ، و229 مم بصوران ، و 193 مم بسلمية، و143 مم بوادي العذيب.
فيما بيَّنَ المدير العام للهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب أوفى وسوف ، أن مجموع الكميات الهاطلة بشطحة بلغ 584 مم ، وفي عين الكروم 446 مم ، وفي الكريم 432 مم وفي أفاميا 250 مم ، وفي السقيلبية 271 مم وفي سلحب 353 مم.
وهو ما يبشر بموسم زراعي جيد ، لتوافر مياه الري للمساحات الواسعة من الأراضي الزراعية ، بحماة ومحردة والغاب التي تروى من مخازين السدود ، بحسب مدير الموارد المائية بحماة فادي عباس ، الذي بيَّنَ أن كميات الأمطار الهاطلة، رفعت نسبة مخازين السدود ، ليصبح مخزون سد الرستن حتى اليوم أكثر من 113 مليون م3 ، بينما كان بالعام الماضي وبالفترة ذاتها نحو 120 مليون م3 ، علماً أن حجم تخزينه الأعظمي 250 مليون م3.
وأوضح عباس أن سد محردة بلغ مخزونه حتى تاريخه 22 مليون م3 متجاوزاً كمية الموسم الماضي وللفترة ذاتها بـ 1 مليون م3 ، فيما حده الأعظمي تخزين 50 مليون م3.
ولفت عباس إلى أن في محافظة حماة 24 سداً حجمها التخزيني الأعظمي 408 ملايين م3 ، وأهمها سد الرستن الذي يروي الأراضي الواقعة على جانبي نهر العاصي بدءاً من منطقة الرستن وحتى منطقة الغاب ، التي يروي فيها نحو 72 ألف هكتار.
بينما سدود المنطقة الشرقية من المحافظة ، فهي بالحجم التخزيني الميت لانحباس الأمطار .
حماة – محمد أحمد خبازي