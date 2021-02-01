الأمطار الغزيرة ترفع نسبة مخازين السدود بحماة

رفعت الأمطار الغزيرة التي هطلت بمحافظة حماة ، نسبة مخازين سدودها ، بما ‏يبشر بتوافر حاجة المحاصيل الزراعية بمجال زراعة حماة والهيئة العامة لإدارة ‏وتطوير الغاب ، في موسم الري للزراعات المروية.‏



وبيّنَ مدير زراعة حماة عبد المنعم الصباغ أن مجموع كميات الأمطار ‏التي هطلت بهذا الموسم المطري حتى تاريخه ، بلغ 214 مم بحماة ، و728 مم ‏بوادي العيون، و 765 مم بمصياف ، و 792 مم بعين حلاقيم ، و233 مم ‏بمحردة ، و212 مم بكفرزيتا ، و229 مم بصوران ، و 193 مم بسلمية، و143 ‏مم بوادي العذيب.‏





فيما بيَّنَ المدير العام للهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب أوفى وسوف ، أن مجموع ‏الكميات الهاطلة بشطحة بلغ 584 مم ، وفي عين الكروم 446 مم ، وفي الكريم ‏‏432 مم وفي أفاميا 250 مم ، وفي السقيلبية 271 مم وفي سلحب 353 مم.‏





وهو ما يبشر بموسم زراعي جيد ، لتوافر مياه الري للمساحات الواسعة من ‏الأراضي الزراعية ، بحماة ومحردة والغاب التي تروى من مخازين السدود ، ‏بحسب مدير الموارد المائية بحماة فادي عباس ، الذي بيَّنَ أن كميات الأمطار ‏الهاطلة، رفعت نسبة مخازين السدود ، ليصبح مخزون سد الرستن حتى اليوم ‏أكثر من 113 مليون م3 ، بينما كان بالعام الماضي وبالفترة ذاتها نحو 120 ‏مليون م3 ، علماً أن حجم تخزينه الأعظمي 250 مليون م3.‏



وأوضح عباس أن سد محردة بلغ مخزونه حتى تاريخه 22 مليون م3 متجاوزاً ‏كمية الموسم الماضي وللفترة ذاتها بـ 1 مليون م3 ، فيما حده الأعظمي تخزين 50 ‏مليون م3.‏

ولفت عباس إلى أن في محافظة حماة 24 سداً حجمها التخزيني الأعظمي 408 ‏ملايين م3 ، وأهمها سد الرستن الذي يروي الأراضي الواقعة على جانبي نهر ‏العاصي بدءاً من منطقة الرستن وحتى منطقة الغاب ، التي يروي فيها نحو 72 ‏ألف هكتار.‏

بينما سدود المنطقة الشرقية من المحافظة ، فهي بالحجم التخزيني الميت لانحباس ‏الأمطار .‏



حماة – محمد أحمد خبازي