اعتباراً من يوم غد الخميس.. بيع مادة الخبز بنظام البطاقة الذكية في حلب

تبدأ محافظة حلب اعتباراً من يوم غد الخميس إطلاق العمل لبيع مادة الخبز بنظام البطاقة الذكية، وذلك في إطار المرحلة التجريبية ، بعد أن أنجزت الجهات المعنية بالمحافظة استعداداتها لهذا الغرض .



المدير العام للمخابز زياد هزاع قال إن إطلاق هذه التجربة كمرحلة أولى سيكون من خلال /811/ نقطة بيع موزعة ما بين البيع المباشر في المخابز العامة والخاصة في المدينة والريف، إضافة الى اعتماد منافذ السورية للتجارة والجمعيات التعاونية الاستهلاكية والمعتمدين في أحياء المدينة والريف.



وأكد مراعاة الحالات الخاصة بما فيها /العازب – طلاب الجامعة – الأسر التي لا توجد لديها بطاقات – الحالات الإنسانية التي يقدرها المعنيون بالمحافظة بموجب أسس محددة توضع من قبلهم، لافتاً أن عدد نقاط البيع في طور الازدياد بما يلبي حاجة جميع المواطنين بيسر وسهولة .



عضو المكتب التنفيذي المختص في مجلس المحافظة /سمير جعفر/ أوضح أن منافذ البيع المحددة حالياً والبالغ عددها /811/ منفذاً موزعة حالياً كما يلي :



الأفران العامة والخاصة وعددها /181/ بالريف والمدينة.



صالات السورية للتجارة وعددها /30/ بالمدينة.



الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وعددها /27/ بالمدينة.



المعتمدين في الريف وأحياء المدينة /456/ معتمداً.