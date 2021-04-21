اشتباكات عنيفة بين الدفاع الوطني ومسلحي "قسد"
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اشتباكات عنيفة بين الدفاع الوطني ومسلحي "قسد"

اشتبكت وحدات الدفاع الوطني  مع مسلحي "قسد" بريف محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.

وأكدت مصادر محلية  وقوع اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة بمحيط حي طيء بمدينة القامشلي بين قوات الدفاع الوطني الرديفة للجيش السوري وسكان الحي من أبناء قبيلة طيء والقبائل العربية الأخرى من طرف، وبين مسلحي "قسد" من طرف آخر.

ومازالت الاشتباكات  مستمرة للحظة اعداد الخبر فجر الأربعاء، بعد قيام مسلحي "قسد" باستقدام تعزيزات عسكرية كبيرة إلى محيط الحي.


واندلعت الاشتباكات  بعد محاولة "قسد" اعتقال أحد قيادي قوات الدفاع الوطني عند دوار الوحدة عند مدخل حي طيء الواقع تحت سيطرة الجيش السوري.

وقد نجح القيادي في الدفاع الوطني في التملص من مسلحي الجماعة والوصول إلى منطقة آمنة، بعد اشتباك قصير بينه وبينهم.

و تلا ذلك مسارعة مسلحي جماعة "قسد" بإطلاق مكثف للرصاص باتجاه حي طيء، لترد قوات الدفاع الوطني على مصدر النيران، ما أسفر عن مقتل مسلح من وإصابة 3 آخرين.

كذلك قطعوا التيار الكهربائي عن كامل مدينة القامشلي، وبدأوا بنشر قناصات على الأبنية المرتفعة وسط خوف وهلع السكان المدنيين من أبناء القبائل العربية.

وبدأت تعزيزات عسكرية بينها عربات مدرعة بضرب طوق حول حي قبيلة طيء، دون أي تغير في خارطة السيطرة حتى اللحظة.

 

 

سبوتنيك