اسرائيل تدمر برج الجوهرة أحد ابرز معالم غزة بـ 4 صواريخ

استهدفت غارات جوية إسرائيلية، فجر الأربعاء 12 مايو/أيار 2021، برج “الجوهرة” في قلب مدينة غزة، والذي يعرف بتواجد مكاتب عدد من المؤسسات الإعلامية الفلسطينية والعربية، على غرار مكتب قناة “الجزيرة” في القطاع.



وأظهرت مقاطع فيديو مباشرة لحظة استهداف قوات الاحتلال لهذا المبنى بالعديد من الصواريخ، قبل أن تضربه بصاروخ مدمر، أتى على أجزاء مهمة من المبنى الكبير المكون من 9 طوابق.



قبل دقائق قليلة من هذا القصف، دمّر الجيش الإسرائيلي، برجاً سكنياً غربي مدينة غزة. بعد أن استهدفت الطائرات الإسرائيلية بالصواريخ برج “هنادي” المكون من 12 طابقاً، ويقع في حي الرمال، غربي غزة، وتسببت بتدمير المبنى بالكامل.

وتسبب نسف البرج، بأضرار واسعة للمنازل المجاورة له.

في وقت سابق، قال شهود لوكالة الأناضول، إن الجيش الإسرائيلي قد طلب من سكان البرج، إخلاءه تمهيداً لنسفه.

على إثر ذلك، هددت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، بقصف مدينة تل أبيب، في حال استهدفت إسرائيل الأبراج المدنية في غزة.



إذ قال أبوعبيدة الناطق باسم “القسام” في تغريدة نشرها في تليغرام: “إذا تمادى العدو وقصف الأبراج المدنية فإن تل أبيب ستكون على موعدٍ مع ضربةٍ صاروخيةٍ قاسية تفوق ما حصل في عسقلان”.



يذكر أن مدينة القدس تشهد منذ بداية شهر رمضان، اعتداءات تقوم بها قوات الشرطة الإسرائيلية والمستوطنون، في منطقة “باب العامود” وحي “الشيخ جراح” والمسجد الأقصى ومحيطه.



وانتقل التوتر في القدس المحتلة إلى قطاع غزة، بعد أن منحت “الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية” في القطاع، إسرائيل، مهلة حتى 15:00 (ت.غ) من مساء الإثنين؛ لسحب جنودها من المسجد الأقصى وحي “الشيخ جراح” بمدينة القدس المحتلة والإفراج عن المعتقلين.



منذ الإثنين، استشهد العشرات وأصيب المئات، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة، وفق وزارة الصحة وجمعية الهلال الأحمر الفلسطينيتين.







عربي بوست