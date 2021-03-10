الطيران الحربي يمسح البادية الشرقية حتى الحدود العراقية
42 شاحنة محملة بالقمح السوري المسروق تعبر إلى العراق
استشهاد وإصابة العشرات من المدنيين.. انفجار لغم بسيارتين
الجيش يواصل تمشيط البادية
قسد تشن حملة التجنيد الإجباري
إصابة أطفال بجروح بانفجار عبوة ناسفة في درعا
بلجيكا تطالب باستعادة أطفال محتجزين في مخيم الهول شرق سوريا
الدفاع الروسية: المسلحون يواصلون خرق اتفاق خفض التصعيد في إدلب
صحيفة: دولة أوروبية تجرد اللاجئين السوريين من إقاماتهم وتطالبهم بالعودة إلى بلدهم
الولايات المتحدة تعتزم نشر نظام دفاع جوي من طراز “أفنجر” في سوريا والعراق
شركات روسية بدأت بمشاريع إعادة الإعمار في سوريا
مخيم الهول.. عشرات القتلى من مطلع العام الحالي
أهالي "البصيرة" في ريف دير الزور يقتحمون بلدية تابعة لـ "الإدارة الذاتية"
بعد عام واحد.. استهداف جديد لقاعدة “عين الأسد” في العراق
تركيا تخنق الفرات.. انخفاض قياسي في منسوب النهر باتجاه سوريا يصل حد الجفاف

استمرار الاغتيالات جنوب سوريا

يستمر مسلسل الاغتيالات جنوب سوريا في كل من السويداء ودرعا، ليقتل على إثرها اليوم الأثنين 9 آذار/ مارس، شخصين في السويداء.

حيث عثر الأهالي في بلدة خربا غرب السويداء أمس على جثتين لشخصين مجهولي الهوية، قتلا بظروف غامضة هناك، وسط انفلات أمني وتكرار لمشهد القتل والاغتيالات في السويداء.

يذكر أن محافظة درعا شهدت أمس العثور على جثة محمد صلاح نايف المحاميد مقتولاً بظروف غامضة بالقرب من بلدة نهج بالريف الغربي لدرعا، وسبقها مقتل المدعو وليد الدوخي متأثراً بجراح أصيب بها بعد استهدافه في بلدة إنخل شمال درعا.

ومع تلك الاغتيالات، ترتفع أعداد القتلى في محافظة درعا خلال شهر آذار/مارس الجاري إلى عشرة قتلى، أحدهم قتل جراء إطلاق رصاص طائش في أحد الأعراس، بينما قتل 26 شخصاً في المحافظة خلال شهر شباط الفائت.

 



وكالات