استمرار الاغتيالات جنوب سوريا

يستمر مسلسل الاغتيالات جنوب سوريا في كل من السويداء ودرعا، ليقتل على إثرها اليوم الأثنين 9 آذار/ مارس، شخصين في السويداء.



حيث عثر الأهالي في بلدة خربا غرب السويداء أمس على جثتين لشخصين مجهولي الهوية، قتلا بظروف غامضة هناك، وسط انفلات أمني وتكرار لمشهد القتل والاغتيالات في السويداء.



يذكر أن محافظة درعا شهدت أمس العثور على جثة محمد صلاح نايف المحاميد مقتولاً بظروف غامضة بالقرب من بلدة نهج بالريف الغربي لدرعا، وسبقها مقتل المدعو وليد الدوخي متأثراً بجراح أصيب بها بعد استهدافه في بلدة إنخل شمال درعا.



ومع تلك الاغتيالات، ترتفع أعداد القتلى في محافظة درعا خلال شهر آذار/مارس الجاري إلى عشرة قتلى، أحدهم قتل جراء إطلاق رصاص طائش في أحد الأعراس، بينما قتل 26 شخصاً في المحافظة خلال شهر شباط الفائت.





وكالات