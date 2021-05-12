استشهاد 3 قادة ميدانيين في “سرايا القدس” إثر غارة للعدو “الإسرائيلي”

استشهد ثلاثة قادة ميدانين في “سرايا القدس”، الجناح العسكري لحركة “الجهاد الإسلامي”، الثلاثاء، جراء عملية اغتيال نفذتها طائرات العدو “الإسرائيلي” في مدينة غزة.



وقالت السرايا، في بيان لها : “بكل آيات الجهاد والانتصار، تنعى سرايا القدس، ثلاثة من قادة الوحدة الصاروخية في لواء غزة والمنطقة الشمالية وهم: الشهيد القائد سامح فهيم هاشم المملوك (34 عاماً)، مسؤول الوحدة الصاروخية في المنطقة الشمالية بسرايا القدس”.



وتابعت: “والشهيد المجاهد محمد يحيى محمد أبو العطا (30 عاماً)، أحد القادة الميدانيين بالوحدة الصاروخية في لواء غزة، والشهيد المجاهد كمال تيسير سلمان قريقع (34 عاماً)، أحد القادة الميدانيين بالوحدة الصاروخية في لواء غزة”.



وأوضح البيان أن “الشهداء ارتقوا صباح الثلاثاء، إثر عملية اغتيال جبانة نفذتها طائرات الغدر الصهيونية في مدينة غزة، ليمضوا إلى ربهم بعد حياةٍ حافلةٍ بالعطاء والجهاد والتضحية والرباط في سبيل الله، نحسبهم من الشهداء ولا نزكي على الله أحداً”.



ولفتت السرايا إلى أن “الرد على جريمة اغتيال الشهداء سيكون قاسياً وأن دماءهم ستبقى سراجاً منيراً للمجاهدين نحو درب العزة والكرامة، وسنمضي قدماً في نهج المقاومة حتى تحرير كامل فلسطين الحبيبة”.



بدوره، قال أبو حمزة، الناطق باسم السرايا إن “ردنا على استهداف المدنيين الآمنين واغتيال مجاهدينا ومجاهدي المقاومة سيكون رداً قاسياً وعلى العدو أن ينتظرنا في كل حين”.



وتبنى الشاباك وجيش الاحتلال “الإسرائيلي” العملية، قائلاً إن “القادة الثلاثة من الجهاد الإسلامي قتلوا في عملية اغتيال لقائد الوحدة الصاروخية في الجهاد الإسلامي سامح فهيم المملوك”.



يذكر أن وزارة الصحة في غزة أعلنت أن 26 شهيداً من بينهم تسعة أطفال، و122 إصابة بينها 41 طفلاً وصلوا إلى مستشفيات القطاع، في الوقت الذي تتواصل رشقات صواريخ المقاومة في غزة باتجاه مناطق تواجد الاحتلال “الإسرائيلي”.