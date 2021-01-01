استشهاد مدني بقذائف أطلقتها التنظيمات الإرهابية على منطقة الغاب

استشهد مدني في قرية البركة في منطقة الغاب بريف حماة جراء سقوط قذائف صاروخية أطلقتها التنظيمات الإرهابية.



وذكر مصدر في شرطة حماة لمراسل سانا أن عدة قذائف صاروخية أطلقها إرهابيو “جبهة النصرة” المنتشرون بريف إدلب سقطت على منازل الأهالي في قرية البركة بمنطقة الغاب شمال غرب حماة ما أدى إلى استشهاد مدني.



وتنتشر مجموعات إرهابية منضوية تحت زعامة تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي في عدد من قرى وبلدات ريف إدلب الجنوبي وتعتدي بشكل متواصل على القرى الآمنة المجاورة.