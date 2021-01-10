استشهاد طفل وإصابة والدته باعتداء الاحتلال الأمريكي على بلدة العزبة بريف دير الزور
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استشهاد طفل وإصابة والدته باعتداء الاحتلال الأمريكي على بلدة العزبة بريف دير الزور

استشهد طفل وأصيبت والدته بجروح جراء اعتداء قوات الاحتلال الأمريكي بقذائف الهاون على بلدة العزبة بريف دير الزور الشمالي.

واستهدفت قوات الاحتلال الأمريكي المنتشرة في ريف دير الزور بقذائف الهاون بلدة العزبة بالريف الشمالي لمحافظة دير الزور ما أدى إلى استشهاد طفل 7 أعوام وإصابة والدته بجروح.

وتسيطر قوات الاحتلال الأمريكي وأدواتها من ميليشيا “قسد” على مناطق حقول النفط في منطقة الجزيرة السورية وتعمل على استهداف الأهالي والمدنيين بشكل متكرر.