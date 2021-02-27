استشهاد شاب بلغم أرضي بالسبينة بريف دمشق

استشهد شاب أمس جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات التنظيمات الإرهابية في السبينة بريف دمشق الجنوبي.



وذكر مصدر في قيادة ريف دمشق أن لغماً من مخلفات الإرهابيين انفجر بينما كان يقوم أحد المزارعين 25 عاماً بغرس أشجار التين بمزرعته في حي كوم الحجر في بلدة السبينة بمنطقة ببيلا ما أدى إلى إصابته بجروح خطرة ومن ثم استشهاده بعد نقله إلى مشفى السلام.



وعمدت التنظيمات الإرهابية قبل اندحارها من أماكن انتشارها إلى تفخيخ المنازل والبنى التحتية وزراعة الألغام في الأراضي الزراعية لدب الذعر في نفوس الأهالي ومنعهم من العودة إلى أراضيهم.