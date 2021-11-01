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استزراع 200 ألف من الإصبعيات السمكية في بحيرة قطينة في ريف حمص

في إطار الجهود المبذولة لتنمية وإحياء الثروة الحيوانية ولا سيما السمكية منها، قامت الهيئة العامة للثروة السمكية أمس الأحد باستزراع 200 ألف من الإصبعيات السمكية في بحيرة قطينة في ريف حمص بحضور محافظ حمص بسام بارسيك وعضو قيادة فرع حزب البعث العربي الاشتراكي نواف العلي ومدير عام الهيئة العامة للثروة السمكية الدكتور عبد اللطيف علي والأسرة الزراعية.

وأكد محافظ حمص على أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنجاح زراعة البحيرة والحفاظ على هذه الثروة من خلال منع الصيد الجائر، مما ينعكس إيجاباً في تأمين مصدر دخل للأهالي في المناطق المحيطة في البحيرة.

بدوره أوضح مدير فرع الهيئة العامة للثروة السمكية بحمص وسيم قصراوي أنه تم اليوم تنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة من زراعة الإصبعيات السمكية في بحيرة قطينة، وبالتالي يكون مجموع ماتم زراعته في البحيرة 800 ألف إصبعية، في حين تم زراعة 650 ألف إصبعية في بحيرة الرستن بريف حمص الشمالي وعلى مرحلتين.

وأشار قصراوي إلى دور هذه الجهود في إحياء الثروة السمكية وتحسين مستوى معيشة الأهالي في المناطق المجاورة للبحيرات المذكورة.