ارتفاع مؤشر خطورة الحريق في غابات شمال غرب سورية

أعلنت منصة الغابات ومراقبة الحرائق التابعة للهيئة العامة للاستشعار عن بعد أن أغلب مناطق الغابات في شمال غرب سورية تتأثر بمستويات متوسطة لمؤشر خطورة الحريق مع ارتفاع قليل في اليومين القادمين.



وأوضحت رئيسة المنصة الدكتورة روزة قرموقة لـ سانا أن مؤشرات خطورة الحريق المتوسطة تؤثر في معظم مواقع الغابات في شمال غرب سورية اليوم فيما ترتفع المؤشرات في بعض المواقع غداً السبت وبعد غد الأحد.



ودعت إلى عدم إشعال أي نيران والإبلاغ عن أي حريق فور اندلاعه على الأرقام المجانية 188 و113.