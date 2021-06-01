ارتفاع أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية مع تنامي التفاؤل بأن الطلب على الوقود سيرتفع في الربع الثالث من العام الجاري.



وذكرت رويترز أن عقود خام برنت القياسي العالمي أنهت جلسة التداول مرتفعة 60 سنتاً أو 9ر0 بالمئة لتسجل عند التسوية 32ر69 دولاراً للبرميل متراجعة من أعلى مستوى لها في الجلسة البالغ 82ر69 دولاراً.



وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 59 سنتا أو 9ر0 بالمئة لتغلق عند 91ر66 دولاراً للبرميل بعد أن سجلت عند أعلى مستوى لها في الجلسة 26ر67 دولاراً.



وكانت التعاملات خفيفة مع إغلاق الأسواق في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أمس بسبب عطلة عامة في البلدين.



وسجل الخامان القياسيان كلاهما ثاني شهر من المكاسب.