ارتفاع أسعار الأدوات الكهربائية في سورية 10 أضعاف خلال عام

ارتفعت أسعار الأدوات الكهربائية بنسبة وصلت إلى عشرة أضعاف، عما كانت عليه قبل سنة ولم تعد خارج القدرة الشرائية للمواطن فحسب بل باتت خارج أحلامه.



ويسوق بعض التجار أسباباً بأن معظمها مستوردة من الخارج بعدما توقفت أغلبية المعامل المحلية بسبب الحرب على سورية، وتالياً رافقت هذه الأدوات أسعار الصرف العالية في ارتفاعها، إذ ارتفعت بعض أنواع الكهربائيات إلى ما يتراوح بين٢٠ إلى ٤٠ ضعفاً، منذ 2011 وحتى اليوم.



وفي جولة على أسواق السويداء تبين أن أسعار البرادات تبدأ من مليون ونصف المليون إلى 7 ملايين ليرة، وأسعار الغسالات من 1 مليون ونصف المليون ليرة إلى 3 ملايين و نصف المليون ليرة.



أما سعر الخلاط الكهربائي فيبدأ من 122 ألفاً وصولاً إلى157 ألف ليرة، وفرّامة لحمة 175 ألف ليرة، و عصارة الليمون 56 ألف ليرة، ومطحنة بن 70 ألفاً، وعصارة جزر 220 ألفاً، ومكنسة كهربائية نوع الحافظ 270 ألفاً، في حين يبدأ سعر شاشة تلفاز من مليون ونصف المليون إلى 4 ملايين ليرة.



وقال الشاب فراس أبو رسلان إنه بصدد الزواج بعد شهر وهو يحضّر لفرش منزله ولكن الأسعار غير منطقية ولا يتصورها العقل، من يريد فرش منزله بات بحاجة إلى نحو ٢٠ مليون ليرة، مطالباً بالتدخل وكبح التجار من قبل التجارة الداخلية.



وأكدت معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في السويداء- تكليفاً رشا رحروح أن المديرية نظمت عدة ضبوط منذ بداية الشهر الجاري، شملت عدداً من أصحاب المحلات التجارية لبيعهم بسعر زائد وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم الاحتفاظ بالفواتير والغش بالتعاقد والتمنع عن بيع بعض المواد.



وقالت: إن المديرية كثفت جولاتها منذ بداية الشهر الحالي على الأسواق لمراقبة الأسعار في الأعياد, وتعاملت مع جميع الشكاوى الهاتفية والخطية الواردة إليها، داعية المواطنين إلى الاتصال على الرقم 119 على مدار الساعة للإبلاغ عن الشكاوى.





تشرين