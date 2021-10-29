احرق زوجته بالزيت المغلي دون سبب !

تجرد أردني من المودة والرحمة وقام بإحراق زوجته بالزيت المغليونشرت وسائل إعلام أردنية قصة سيدة من مدينة الرمثا الأردنية احرقها زوجها بوضع وجهها في الزيت المغلي.



وروت السيدة الأردنية إسلام البالغة من العمر 28 عاما، حسب موقع "أخبار الأردن" تفاصيل مروّعة عن تعرضها للحرق بالزيت المغلي على يد زوجها في منزلها بلواء الرمثا في محافظة إربد، بعد 15 عاما من الزواج.



وقالت إسلام التي لا تعرف حتى الآن سبب إحراقها بالزيت، إن زوجها سحبها من شعرها أمام أطفالها الـ3 ووضع وجهها في الزيت المغلي، وبعد أن حاولت الفرار سكب الزيت المغلي على جسمها.



وأضافت إسلام: “كنت طالعة أنا وزوجي من منزل أهلي سهرانين.. وما كان فيه بيني وبينو أي شي.. الصبح الساعة 7:30 لقيتو عم بقشر بطاطا.. سألته جوعان أنا بساويلك أكل.. بس ليش محمي المقلاة كتير



وأكدت أن زوجها كان قد وضع مقلاة كبيرة على الغاز، وعندما غيّرتها هي بأخرى أصغر لتُعد له الإفطار أمسكها من شعرها وسحبها ليضع وجهها في الزيت المغلي، لكنها تمكنت من الفرار.



وتابعت إسلام أن زوجها سارع لسكب الزيت المغلي على جسمها وأحرقها، وقالت “أنا حتى الآن ما بعرف ليش عمل هيك ما كان فيه بيننا أي شي”.



من جهتها قالت والدة إسلام، إن ابنتها وزوجها تناولوا عندها طعام العشاء وظلوا حتى الساعة الثالثة فجرا، ولم يشعرهم الزوج أن هناك أي مشكلة مع إسلام، وفي الصباح اتصلت إسلام بوالدها وقالت: “يا ماما إلحقيني أنا احترقت”.



وعلق مصدر أمني بأن الحادثة وقعت قبل نحو أسبوعين، وأنه تم القبض على الزوج وتحويله إلى القضاء



البيان