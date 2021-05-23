حملة تمشيط جديدة في البادية السورية بمشاركة مروحيات روسية
وزير الخارجية: تسهيلات للسوريين الذين منعوا من الانتخاب في لبنان لينتخبوا في سوريا
تجدد الاعتداء على السوريين في محالهم التجارية بلبنان
نازحون يهاجمون نقطة لـ”الجندرما التركية”في ريف حلب
اشتباكات وقصف متبادل بين مسلحي تركيا و”قسد” في ريف حلب
سوريا تُتمّ انتخابات الخارج: إقبال لافت في أوروبا والعالم
حتمية نهضة الأمم بعد الحروب
وفد روسي لمراقبة الانتخابات الرئاسية في سوريا
الرئيس الأسد يستقبل وفداً يضم عدداً من قادة وممثلي القوى والفصائل الفلسطينية
الإنتخابات الرئاسية السورية : إغلاق صناديق الاقتراع وبدء فرز الأصوات في عدد من الدول
تركيا تجدد اعتداءاتها على ريف حلب الشمالي ومقتل عدد من مسلحيها في عملية تسلل
السفارة السورية في لبنان : أكثر من 10 آلاف مواطن سوري اقترعوا منذ بدء العملية الانتخابية
انتخابات الخارج تنطلق اليوم: توقّعات بإقبال مضاعف عن 2014
إعلامي سوري في المانيا يكشف لماذا منعت برلين إجراء الانتخابات الرئاسية السورية؟
قانون الاستثمار الجديد رقم(18) لعام 2021

إيران تعلن انتهاء اتفاق المراقبة النووي بين طهران ووكالة الطاقة الذرية

نقلت وكالة فارس الإيرانية، الأحد، عن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف قوله إن اتفاق المراقبة النووي بين طهران ووكالة الطاقة الذرية انتهى اعتبارا من أمس 22 مايو.

وقال قاليباف إنه “اعتبارا من 22 مايو وبانتهاء الاتفاقية التي مدتها ثلاثة أشهر، لن تتمكن الوكالة من الوصول إلى البيانات التي جمعتها الكاميرات داخل المنشآت النووية المتفق عليها بموجب الاتفاقية”.

 وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا الأسبوع إنها تجري محادثات مع طهران بشأن كيفية المضي في اتفاق المراقبة.

ويحظى هذا الاتفاق بأهمية خاصة في ظل المفاوضات الدولية الجارية حاليا في فيينا بمسعى لاستئناف الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وحذر دبلوماسيون كبار من فرنسا وبريطانيا وألمانيا أمس من أن التوصل إلى حل لهذه المسألة يحظى بأهمية قصوى.

 



المصدر: رويترز+ فارس