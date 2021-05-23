إيران تعلن انتهاء اتفاق المراقبة النووي بين طهران ووكالة الطاقة الذرية

نقلت وكالة فارس الإيرانية، الأحد، عن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف قوله إن اتفاق المراقبة النووي بين طهران ووكالة الطاقة الذرية انتهى اعتبارا من أمس 22 مايو.



وقال قاليباف إنه “اعتبارا من 22 مايو وبانتهاء الاتفاقية التي مدتها ثلاثة أشهر، لن تتمكن الوكالة من الوصول إلى البيانات التي جمعتها الكاميرات داخل المنشآت النووية المتفق عليها بموجب الاتفاقية”.



وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا الأسبوع إنها تجري محادثات مع طهران بشأن كيفية المضي في اتفاق المراقبة.



ويحظى هذا الاتفاق بأهمية خاصة في ظل المفاوضات الدولية الجارية حاليا في فيينا بمسعى لاستئناف الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وحذر دبلوماسيون كبار من فرنسا وبريطانيا وألمانيا أمس من أن التوصل إلى حل لهذه المسألة يحظى بأهمية قصوى.





المصدر: رويترز+ فارس