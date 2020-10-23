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إغلاق 10 معامل ومحال تجارية مخالفة بدمشق

أغلقت محافظة دمشق اليوم 10 معامل ومحال تجارية في منطقتي البزورية والطبالة لمخالفتها الشروط الصحية.

وشملت الإغلاقات 6 معامل ومحلي شوكولا وسكاكر في البزورية ومحلي ألبان وأجبان في الطبالة حسب عضو المكتب التنفيذي لقطاع الصحة والشؤون الاجتماعية باسل ميهوب الذي بين في تصريح لسانا أن الإغلاقات جاءت بسبب وجود مواد منتهية الصلاحية وعرض مواد غذائية خارج المحال ووجود قذارة عامة ومخلفات فئران بداخلها.

وأوضح ميهوب أن إغلاق محلي الألبان والأجبان تم بعد ورود شكاوى إلى مديرية الشؤون الصحية من قبل مواطنين حول وجود مخالفات صحية يرتكبها أصحابهما وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما مؤكداً أن دوريات الرقابة الصحية تكثف جولاتها على الأسواق بجميع الأوقات إضافة إلى تلقي الشكاوى من المواطنين على الرقم 127 لمتابعتها واتخاذ الإجراء القانوني بحق المخالفين.