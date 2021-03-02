إطلاق مياه سد الباسل بالحسكة بغية ري المزروعات للمرة الرابعة

أطلقت مديرية الموارد المائية في الحسكة مياه سد الشهيد باسل الأسد جنوب المحافظة بتدفق 20 متر مكعب بالثانية وللمرة الرابعة هذا الموسم بسبب قلة الأمطار وانحباسها.



ويأتي فتح المياه بغية استفادة المزارعين من سقاية المزروعات على سرير نهر الخابور وفق الخطة الزراعية المقررة من قبل مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي.



وقال معاون مدير الموارد المائية في الحسكة الجيولوجي عزيز ميخائيل إن “فتح مياه السد الذي سيستمر لمدة 8 أيام يأتي في إطار تأمين رية إضافية رابعة للمزارعين بالمنطقة الجنوبية، حيث تم فتح بوابة السد منذ 25 شباط الماضي ”.



وأوضح ميخائيل أن “فتح مياه السد ستبدأ من منطقة السد وصولاً إلى منطقة الصور بريف دير الزور، بكمية 14 مليون متر مكعب من مياه السد لإرواء 12 ألف هكتار من الأراضي الزراعية على سرير نهر الخابور “.



ولفت ميخائيل إلى أن “إجمالي كمية المياه المستهلك في ريات الإنبات الثلاثة الماضية التي أعطيت للفلاحين في نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي بلغ ما يقارب 20 مليون متر مكعب من مياه السد”.



وأشار ميخائيل إلى أن “مخزون سد الباسل الحالي يبلغ 420 مليون متر مكعب، علماً أن الكميات المخزنة في سد الباسل هي نتيجة الهطولات المطرية الغزيرة خلال السنة الماضية والتي قبلها”.



وتابع ميخائيل أن “مخازين السدود العشرة في محافظة الحسكة يبلغ حالياً 524 مليون متر مكعب يقابلها كمية 693 مليون متر مكعب خلال نفس الفترة من العام الماضي ".



“حيث تبلغ مخازين سد الباسل 420 مليون و سد السفان 47 مليون و الجراحي 18,9 مليون متر مكعب وهي كميات تعتبر جيدة جداً في ظل الظروف المناخية الحالية“ بحسب ميخائيل.





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