إطلاق أول منصة إلكترونية خاصة بخدمة التأمين الصحي للطلبة في سورية

أطلق اليوم الاتحاد الوطني لطلبة سورية بالتعاون مع المؤسسة العامة السورية للتأمين وشركة وساطة لخدمات التأمين المنصة الإلكترونية الخاصة بخدمة التأمين الصحي للطلبة في الجامعات السورية الحكومية والخاصة والمعاهد العليا والتقنية.



وتقدم المنصة خدماتها عبر أربعة برامج تأمينية هي الحوادث الشخصية مثل الوفاة نتيجة حادث والعجز الكلي والجزئي الدائم والنفقات الطبية الناجمة عن الحوادث والتأمين الفضي ويشمل “التغطيات داخل المشفى” مثل العمليات الجراحية والحالات الإسعافية والتأمين الذهبي ويشمل “التغطيات داخل وخارج المشفى” مثل زيارات الطبيب والفحوصات والأدوية والتأمين الألماسي وفيه لا يوجد حد مالي للتأمين ويتحمل الطالب 15 بالمئة من الأدوية والفحوصات الخارجية.



وتتيح المنصة التسجيل الفوري على التأمين الصحي وتهدف حسب توضيحات القائمين عليها إلى تقديم الرعاية الصحية وتأمين تكاليفها وتخفيف العبء المالي عن الطلاب عبر تقديم أسعار تأمينية مناسبة لهم واعفاء الطلاب المشتركين من الضرائب على عقد التامين وهي مزودة بنظام رسائل نصية لتتبع حالة الطلب حيث تصل رسالة لصاحب الطلب عند انجاز أي مرحلة من دراسة الطلب ودفع رسومه والحصول على بطاقة التأمين الالكترونية إضافة إلى تلقي الشكاوى.



حيث بينت رئيسة اتحاد الطلبة دارين سليمان في تصريح للصحفيين بأن الاتحاد أطلق المنصة بالتعاون مع شركاء من القطاع الخاص كالبنوك، مشيرة إلى أن المنصة التأمينية الالكترونية تتميز بأنها الأولى على المستوى الوطني وتعزز ثقافة الدفع الالكتروني لأنها مرتبطة بخدمة الدفع المباشر مشيرة إلى أنه تم اختيار شركات إدارة النفقات الطبية بعناية لإيصال أفضل نوع من الخدمات الطبية للطلاب.

بدورها أوضحت مديرة شركة وساطة لخدمات التأمين نور أحمد قوقو أن التأمين الصحي مطلب طلابي في ظل ارتفاع تكاليف الخدمات الطبية حيث وضعت البرامج التأمينية لتكون مناسبة لهذه الشريحة من حيث التكلفة والتغطية.



وكان الاتحاد الوطني لطلبة سورية والمؤسسة العامة السورية للتأمين وقعا في تشرين الاول الماضي اتفاقية تعاون لإطلاق خدمة التأمين الصحي لطلاب الجامعات السورية على أن ينجز عبر شركة “وساطة” لخدمات التأمين.