إصابة 40 شخصاً جراء تصادم قطار بجرار شمال مصر

ارتفع عدد المصابين جراء تصادم قطار ركاب مع جرار اليوم في الاسكندرية شمال مصر إلى 40 شخصا.



وقال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد إن “40 شخصا أصيبوا جراء الحادث” مبيناً أن “جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات لحين تماثلهم للشفاء”.



من جهته أشار محافظ الاسكندرية محمد الشريف إلى أن الحادث وقع عندما اصطدام جرار بأحد القطارات من الخلف.



وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى إصابة 10 أشخاص جراء الحادث.



يشار إلى أن أربعة اشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 26 آخرون بجروح أمس جراء تصادم قطار وحافلة نقل عمال بمنطقة حلوان الواقعة جنوب العاصمة المصرية القاهرة.