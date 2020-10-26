إصابة طفل وامرأة في جروح إثر انفجار في ريف حلب الشمالي

أُصيبت امرأة وطفل جراء بانفجار عبوة ناسفة كانت موضوعة في سيارة بمدينة الباب التي تسيطر عليها قوات الاحتلال التركي في ريف حلب الشمالي.



وأفاد “المرصد” المعارض بأنه انفجرت اليوم الاثنين، عبوة ناسفة كانت موضوعة بسيارة بمدينة الباب في ريف حلب الشمالي.

وأضاف “المرصد” أنه تسبب الانفجار بإصابة امرأة وطفل إلى جانب الأضرار المادية التي لحقت بممتلكات المدنيين في تلك المنطقة.



وتشهد المناطق التي تحتلها تركيا انفجارات ألغام وقنابل ومفخخات باستمرار ما يودي بحياة العديد من المدنيين وتتسبب بإصابة آخرين.