إصابة أحد عناصر شرطة الحسكة برصاص مليشيات "قسد "

أصيب أحد عناصر شرطة مدينة الحسكة بجروح جراء الاعتداء عليه من قبل مسلحي ميليشيا “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي على أحد حواجزها المسلحة في مدينة الحسكة.



وذكر مدير الصحة في محافظة الحسكة الدكتور عيسى خلف أن الشرطي حسن الخضر وصل مساء اليوم إلى مركز اللؤلؤة الطبي بعد تعرضه لإصابات بالرأس والصدر جراء الاعتداء عليه من قبل مسلحي ميليشيا “قسد” على حاجز النشوة التابع لها.



وأشار خلف إلى أنه نظراً لكون إصابة الشرطي بالغة الخطورة تم نقله إلى أحد المشافي المتخصصة في المدينة.



وصعدت ميليشيات “قسد” خلال الأيام الماضية عمليات المداهمة التي تنفذها في المناطق التي تحتلها في الجزيرة السورية واختطفت العشرات من الأهالي تزامناً مع الحصار الجائر الذي فرضته لنحو 20 يوماً في مدينتي الحسكة والقامشلي حيث تعمدت اختطاف الموظفين في المؤسسات الحكومية في المدينتين لإعاقة عمل هذه المؤسسات وزيادة التضييق على الأهالي.