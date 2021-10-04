إسقاط طائرة مُسيّرة أطلقتها التنظيمات الإرهابية بريف اللاذقية
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إسقاط طائرة مُسيّرة أطلقتها التنظيمات الإرهابية بريف اللاذقية

أسقطت أنظمة الدفاع الجوي المكلفة حماية قاعدة حميميم طائرة مسيرة أطلقتها التنظيمات الإرهابية المنتشرة في إدلب باتجاه القاعدة بريف اللاذقية.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن مصدر في قاعدة حميميم قوله “إن المجموعات الإرهابية الموجودة بين ريفي اللاذقية وإدلب أطلقت قبل ظهر اليوم طائرة مسيرة مذخرة حاولت الاقتراب من القاعدة إلا أن الدفاعات الجوية المسؤولة عن حمايتها سارعت إلى إسقاطها قبل وصولها حرم القاعدة”.

وبين المصدر أنه لم تسجل أي إصابات أو أضرار مادية جراء الحادث وأن قاعدة حميميم تواصل عملها بشكل طبيعي.