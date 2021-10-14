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إذاعة عربية تعاقب وتطرد 4 إعلاميين بسبب بث أغنية لـ فيروز

تعرض إعلاميان جزائريان للطرد وعوقب اثنان آخران، في إذاعة قسنطينة “سيرتا”، بسبب بث أغنية للمطربة اللبنانية فيروز، وصفت بأنها تمجد الديانة المسيحية.

وبحسب موقع “روسيا اليوم” نقلاً عن موقع الشروق، أنهى المدير العام للإذاعة الوطنية الجزائرية محمد بغالي. مهام مدير إذاعة قسنطينة “سيرتا” مراد بوكرزازة. ومقدّمة برامج “أغاني الزمن الجميل”، عن العمل. فيما تمت إحالة مخرج الحلقة والتقني المختص على المجلس التأديبي.

ولفتت مصادر إلى أن “التحقيق الذي لا يزال سارياً لتحديد ملابسات الحادث وأسبابه وأهدافه. وما إن كان يتعلق بخطأ مهني أم يتجاوز ذلك”.

وكانت الأغنية التي بثتها الإذاعة يوم السبت الماضي تدعى “يا يسوع”. واتهمت بأنها تحمل معاني الألوهية وطلب الرحمة من المسيح عيسى عليه السلام، تعدّ إشادة بتعاليم الديانة المسيحية على منبر الإذاعة.