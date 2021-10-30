إخماد حريق في جبل السايح قرب مرمريتا بريف حمص

أخمدت كوادر إطفاء حمص صباح اليوم حريقاً طال أعشاباً يابسة وأشجاراً مثمرة وشوكية في جبل السايح قرب بلدة مرمريتا بريف حمص الغربي.



وذكر الياس بيطار رئيس شعبة حراج تلكلخ أن حريقاً اندلع صباح اليوم في جبل السايح بمحيط بلدة مرمريتا وعلى الفور عملت كوادر الإطفاء بالتعاون مع الأهالي على محاصرة الحريق ومنع وصوله للمنازل ومن ثم السيطرة عليه وإخماده والقيام بعملية التبريد والمراقبة حالياً لمنع تجدده.



وأشار بيطار إلى أن مساحة الأراضي التي طالها الحريق نحو 15 دونماً.