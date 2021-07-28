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إخماد حريق اندلع قرب سد المزينة بريف حمص

أخمد عناصر الإطفاء في مديرية زراعة حمص بالتعاون مع بلدية الحواش حريقاً اندلع بأعشاب يابسة وأشجار زيتون قرب سد المزينة بريف حمص الغربي.

وذكر المهندس إلياس بيطار رئيس شعبة حراج تلكلخ أن الحريق اندلع في الأراضي الزراعية لقرية عين الغارة بالقرب من سد المزينة وعلى الفور تحرك عناصر إطفاء مديرية الزراعة إلى المكان وعملوا بمؤازرة صهريج تابع لبلدية الحواش على تطويق الحريق ومنع امتداده وتمكنوا من إخماده بالكامل مشيراً إلى أن المساحة المتضررة بلغت نحو 15 دونماً من الأعشاب اليابسة وأشجار الزيتون.