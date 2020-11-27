إخلاء رابع نقطة مراقبة تركية شرقي سراقب
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إخلاء رابع نقطة مراقبة تركية شرقي سراقب

إخلاء رابع نقطة مراقبة تركية شرقي سراقب

أخلى الجيش التركي رابع نقطة مراقبة في مناطق سيطرة الدولة السورية، شرقي مدينة سراقب بريف إدلب الغربي.

وأوضحت مصادر أهلية في سراقب، أن شاحنات عائدة للجيش التركي دخلت أمس، برفقة عربات للشرطة العسكرية الروسية إلى نقطة المراقبة الواقعة بحي الصناعة في الجهة الشرقية من مدينة سراقب، وخرجت منها محملة بالعتاد الحربي واللوجستي الذي جرى تفكيكه في الليلة الماضية.

وأشارت المصادر إلى أنه جرى تفكيك نقطة المراقبة وإخلاؤها مع انسحاب جنود وضباط الجيش التركي بشكل كامل عبر مدرعات تركية وبسرعة كبيرة، وسلكت طريق عام حلب اللاذقية، أو طريق M4 إلى بلدة أورم الجوز فجبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، حيث أفادت مصادر محلية أن الرتل العسكري التركي المنسحب تمركز في نقطة مراقبة "دير سنبل" التي أسسها في ٨ الشهر الجاري ونقطة مراقبة "الرويحة" التي أنشأها في ٢٢ من الشهر نفسه.