إجراءات صارمة تتخذها الحكومة لتخفيض سعر الصرف

اتخذت الحكومة سلسلة من الإجراءات وضعت حداً لارتفاع سعر الصرف.



وعلى الرغم من تأثير سعر صرف الدولار الأميركي في سوريا بما يحصل في لبنان وبشكل مترابط، إلا أن تأثير إجراءات الحكومة كان واضحاً حيث تراجع اليوم سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة السورية، وسيستمر انخفاضه خلال الساعات والأيام المقبلة، كما أكد مصدر مالي.



واتخذت الدولة سلسلة من الإجراءات أهمها الحد بشكل كبير من عمليات التهريب بين الحدود السورية واللبنانية، ومنع وإيقاف استيراد العديد من المواد التي تعتبر من الكماليات ويمكن الاستغناء عنها لعدة أشهر (أجهزة الخليوي على سبيل المثال) وكذلك التدخل في سوق الصرف من خلال توقيف عدد ممن يمارسون مهنة الصيرافة بشكل غير نظامي”.



وسجل سعر الصرف اليوم تراجعاً ملحوظاً أمام الليرة السورية. وأكد المصدر أن هذا التحسن لليرة السورية سيستمر خلال الأيام المقبلة.







الوطن