توقعات بزيادة بإنتاج القمح في سوريا هذا العام

أكد رئيس اتحاد الفلاحين أحمد إبراهيم، العمل على تلافي صعوبات العام الماضي باستلام محصول القمح، على أن يكون أسلس هذا العام سواء على صعيد استلام المحصول وتسليم القيمة للفلاحين بشكل كامل وليس على دفعات، مشيراً إلى أنه قد تحصل بعض الإشكالات على مستوى المحافظة، ولذلك هذا العام منح المحافظون مسؤولية تنظيم الأمور.

وبين إبراهيم،لإذاعة شام اف ام، أنه ليس هناك أي تأثير لواقع الطقس حتى الآن على محصول القمح، متوقعاً إنتاجاً أفضل هذا العام عن العام الماضي، حيث كانت الكمية 720 ألف طن من القمح، لافتاً إلى أن أغلبية الفلاحين راضون عن التسعيرة لهذا العام.

وذكر إبراهيم، أن حلب وحماة بالمرتبة الأولى بإنتاج القمح في البلاد، حيث كانت حلب في المرتبة الأولى العام الماضي.