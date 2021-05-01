أين سيتم إتلاف المواد الخطرة الموجودة في مرفأ بيروت؟

تتهيّأ سفينة تابعة لجمعية مكلّفة إزالة المواد الخطرة من مرفأ بيروت، لنقل عشرات المستوعبات المليئة بالمواد الخطرة من العاصمة اللبنانية إلى ألمانيا للتخلص منها، وفق ما أعلن مسؤول في هذه الهيئة، وذلك بعد مرور أشهر على الكارثة التي شهدها هذا الميناء.



وتم تكليف شركة "كومبي ليفت" الألمانية إزالة المواد الخطرة من المرفأ بعد انفجار مئات الأطنان من مادة نيترات الأمونيوم في الرابع من آب 2020 ما أوقع أكثر من مئتي قتيل ودمّر مساحات شاسعة في العاصمة.



وتم يوم أمس الجمعة نقل المستوعبات الـ59 الأخيرة إلى السفينة، التي ستعادر في نهاية الأسبوع إلى ألمانيا.