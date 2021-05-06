أول تعليق سوري على المحادثات مع السعودية

صرح السفير السوري في لبنان “علي عبد الكريم علي” بأن السعودية “دولة شقيقة وعزيزة”، وإن سورية ترحب بأي خطوة في صالح العلاقات “العربية ـ العربية”.



يأتي ذلك، بعدما تحدثت تقارير صحفية، عن مؤشرات بدء تطبيع العلاقات بين سورية والسعودية، بعد عطلة عيد الفطر.



وبعد لقائه وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية “شربل وهبة”، ذكر “عبد الكريم علي” أنه يقدر أن الأشقاء في مراجعة، نرجو ألا تكون طويلة، وأرى ذلك من خلال اللقاء بعدد من الدبلوماسيين ومن خلال المتابعات والتصريحات.



وأضاف أن سورية ترحب بأي مبادرة فيها مراجعة مسؤولة لأنها حريصة على أشقائها، والسعودية “دولة شقيقة وعزيزة” وأي خطوة في صالح العلاقات العربية العربية سورية ترحب بها.



وقال السفير “علي”: إن الكثيرين يعيدون النظر بموقفهم من سورية، وهذا يؤكد صوابية موقفها’ سورية ترحب بكل المبادرات التي تريد الوصول إلى أمان أكثر لبلدانهم، وطبعاً هي صاحبة مصلحة في تصويب أي شقيق أو بلد كانت له مواقف في الاتجاه الخاطئ عندما يعيد النظر فيها”، وفقاً للوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.



وتابع: “سورية مرحبة وسعيدة بذلك لأنه يعبر عن قوتها وانتصار رؤيتها و صوابية موقفها”.



وأضاف السفير “علي” أنه أطلع الوزير “وهبة” على الاستعدادات التي تقوم بها السفارة السورية، لاستقبال السوريين في العشرين من الجاري اليوم المحددة للاقتراع في الانتخابات الرئاسية للسوريين في الخارج.



وأفادت تقارير صحفية، بأن وفداً سعودياً، وصل الاثنين، إلى العاصمة السورية “دمشق” لتمهيد الطريق نحو إعادة إحياء العلاقات الدبلوماسية بين سورية والسعودية، والتي انقطعت منذ بداية الحرب على سورية عام 2011.