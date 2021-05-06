أول تعليق سوري على المحادثات مع السعودية
مروحية إسرائيلية تهاجم إحدى نقاط الجيش
نموذج التحويلات في سوريا وضرورة إعادة التوزيع الاجتماعيّ
مع غياب أي تصريح رسمي.. “الغارديان” تكشف تفاصيل زيارة الوفد السعودي إلى دمشق
دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي باتجاه مناطق الحفة ومصياف
حبس تركيا لمياه الفرات يغرق المنطقة الشرقية في الظلام
’قسد’ تستعين بأول جماعة ضغط في واشنطن
عملية عسكرية مرتقبة في البادية السورية
الأردن يعلن إعادة افتتاح معبر جابر – نصيب الحدودي مع سوريا
استهداف مقر لمسلحي "تحرير الشام" شمال إدلب
مصادر: وفد سعودي في ضيافة الرئيس الأسد وأنباء عن فتح السفارة السعودية بدمشق بعد العيد
الجعفري : موقف سورية ثابت ومبدئي تجاه القضية الفلسطينية المحقة والعادلة
المقداد يبحث هاتفيا مع نظيرته بجنوب أفريقيا العلاقات الثنائية
تركيا تحجز مياه نهر الفرات عن محافظات دير الزور والحسكة والرقة
الحسكة بلا كهرباء منذ 4 أيام والفصائل تطالب تركيا بوقف ضخ المياه عنها

أول تعليق سوري على المحادثات مع السعودية

صرح السفير السوري في لبنان “علي عبد الكريم علي” بأن السعودية “دولة شقيقة وعزيزة”، وإن سورية ترحب بأي خطوة في صالح العلاقات “العربية ـ العربية”.

يأتي ذلك، بعدما تحدثت تقارير صحفية، عن مؤشرات بدء تطبيع العلاقات بين سورية والسعودية، بعد عطلة عيد الفطر.

وبعد لقائه وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية “شربل وهبة”، ذكر “عبد الكريم علي” أنه يقدر أن الأشقاء في مراجعة، نرجو ألا تكون طويلة، وأرى ذلك من خلال اللقاء بعدد من الدبلوماسيين ومن خلال المتابعات والتصريحات.

وأضاف أن سورية ترحب بأي مبادرة فيها مراجعة مسؤولة لأنها حريصة على أشقائها، والسعودية “دولة شقيقة وعزيزة” وأي خطوة في صالح العلاقات العربية العربية سورية ترحب بها.

وقال السفير “علي”: إن الكثيرين يعيدون النظر بموقفهم من سورية، وهذا يؤكد صوابية موقفها’ سورية ترحب بكل المبادرات التي تريد الوصول إلى أمان أكثر لبلدانهم، وطبعاً هي صاحبة مصلحة في تصويب أي شقيق أو بلد كانت له مواقف في الاتجاه الخاطئ عندما يعيد النظر فيها”، وفقاً للوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

وتابع: “سورية مرحبة وسعيدة بذلك لأنه يعبر عن قوتها وانتصار رؤيتها و صوابية موقفها”.

وأضاف السفير “علي” أنه أطلع الوزير “وهبة” على الاستعدادات التي تقوم بها السفارة السورية، لاستقبال السوريين في العشرين من الجاري اليوم المحددة للاقتراع في الانتخابات الرئاسية للسوريين في الخارج.

وأفادت تقارير صحفية، بأن وفداً سعودياً، وصل الاثنين، إلى العاصمة السورية “دمشق” لتمهيد الطريق نحو إعادة إحياء العلاقات الدبلوماسية بين سورية والسعودية، والتي انقطعت منذ بداية الحرب على سورية عام 2011.