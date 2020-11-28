أمريكا تحرّك حاملة طائرات إلى الخليج بعد اغتيال العالم النووي الإيراني

أمرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" بإرسال حاملة الطائرات "نيميتز" إلى داخل مياه الخليج، فضلاً عن عدد من السفن الحربية الأخرى وفقاً لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.



ولم تكشف التقارير عن وجود علاقة مباشرة بين إرسال حاملة الطائرات الأمريكية إلى مياه الخليج، وبين اغتيال العالم الإيرني، رغم تأكيد مسؤول أمريكي على أنّ التحركات العسكرية الأمريكية هي رسالة ردع متزايدة لإيران.



وأضاف المسؤول للشبكة أنّ تحريك الطائرة كان مقرراً من قبل اغتيال العالم النووي، مشيراً إلى أنّ مهمتها ستكون لتوفير الدعم والغطاء اللازم أثناء انسحاب القوات الأمريكية من العراق وأفغانستان.



وتأتي الخطوة العسكرية الأمريكية بنقل حاملة الطائرات لمنقطة الخليج، بعد تقارير عن اغتيال العالم النووي الإيراني البارز محسن فخري زاده.



ووجهت إيران عبر وزير خارجيتها محمد جواد ظريف اتهاماً مباشراً لـ "إسرائيل" بالوقوف وراء عملية اغتيال العالم النووي.



وسبق أن أكد إعلام إيراني رسمي مقتل فخري زاده إثر استهداف سيارته بتقجير، نقل إثره للمستشفى لكنه توفي هناك.