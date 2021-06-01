ألمانيا : الأطباء السوريون يتصدرون قائمة الأطباء الأجانب من حيث العدد

تصدر الأطباء السوريون قائمة الأطباء الأجانب العاملين في “ألمانيا” لعام 2020، حيث وصل عددهم إلى 4970 طبيب، بحسب ما ذكرت نقابة الأطباء الألمانية، مضيفة أنه يليهم الأطباء القادمون من رومانيا وعددهم 2514 طبيب ثم اليونان وعددهم 2723 تليها روسيا 2424 وأخيراً النمسا 2415.

كما قالت النقابة إن حوالي 27 ألف طبيب قادم من دول الاتحاد الأوربي.



يحدث هذا في وقت تعاني “سوريا” من قلة عدد الكوادر الطبية، وتفاقم الأمر بعد جائحة كورونا، بينما لجأ عدد كبير من الأطباء السوريين للسفر والهجرة، هرباً من الحرب والظروف المعيشية السيئة في البلاد.



يذكر أن عدد كبير من الأطباء السوريين يعملون في دول كثيرة، مثل “اليمن” و”الصومال“، كذلك دول الخليج وسائر الدور العربية.