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أكثر من مليار ليرة لدعم مشاريع ريف دمشق التنموية الجديدة

أكد مدير التنمية الريفية في المحافظة المهندس أحمد كنعان في حديث عن مشاريع ريف دمشق التنموية ،أن  وزارة الإدارة المحلية والبيئة تدعم وتعتمد  المشاريع التنموية حيث  خصصت 595 مليون ليرة للمشاريع المباشر بها و1.255 مليار ليرة للمشاريع الجديدة. 


و أوضح أن نسب التنفيذ تتفاوت بين مشروع وآخر حيث أنهيت المرحلة الأولى من مشروع وحدة الخزن والتبريد في بلدة رنكوس والثانية قيد الإعلان فيما بلغت نسبة إنجاز مشروع معمل إنتاج مربى المشمش وقمر الدين في يبرود 45 بالمئة حيث جهز البناء وتجري حالياً أعمال الإكساء والتجهيز من الداخل.وأضاف كنعان  أن المبنى الخاص بمشروع إنتاج الألبان والأجبان في حجيرة أنجز من أجل المباشرة بالإنتاج وجهزت محال تجارية في بقعسم للاستثمار. 


وتتنوع المشاريع الجديدة بين قيد الإعلان والتصديق والمباشرة في المحافظة كما ذكر كنعان منها معمل لإنتاج الألبان والأجبان وآخر لإنتاج المربيات ومواد المونة من المنتجات المحلية وصالة ألعاب وكافيه ومحال تجارية وملعب ووحدة تخزين وتبريد وصالة تعزية وأفراح.