فرص «الحلّ السلميّ» تتراجع: عودة التوتّر إلى درعا
ال بي بي سي تعترف: الهجوم الكيميائي في دوما يحتوي إدعاءات كاذبة
أنباء عن لقاء مرتقب بين حقان فيدان وعلي مملوك
السفير السوري في لبنان : زيارة الوفد اللبناني إلى دمشق هي استجابة لمصلحة البلدين
الرئيس الأسد يستقبل الدكتور طلال ناجي الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
دمشق تعلن موافقتها على طلب لبنان تمرير الغاز المصري والكهرباء
مسلحون موالون للجيش الأمريكي يفككون مقراتهم شرقي سوريا
اغتيال شخصين وإصابة آخر في كمين للمسلحين بريف درعا
وفدٌ وزاريّ لبنانيّ يزور سوريا
ترحيل كامل لكل سكان درعا البلد؟
قمة بغداد ست مصالحات عربية وفتح صفحة جديدة مع سوريا
دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ في محيط دمشق وتسقط معظمها
استنفار في الشمال السوري وسط تخوف من عملية عسكرية تركية جديدة
إقبال كثيف على مراكز التسوية: الجيش يدخل أحياء درعا
المركزي يحدد شروطاً جديدة لتمويل المستوردات ويحذر من مخالفتها

أغنى رجل في آسيا يربح 3.7 مليار دولار في يوم واحد

أضاف الملياردير الهندي، موكيش أمباني 3.7 مليار دولار إلى صافي ثروته يوم الجمعة مع صعود أسهم شركته الرئيسية بعد أن ضاعف رجل الأعمال أهدافه في مجال الطاقة النظيفة

وتبلغ ثروة أغنى شخص في آسيا الآن 92.6 مليار دولار، وفقاً لمؤشر بلومبيرغ للمليارديرات. حيث يقترب الملياردير الهندي من فرانسواز بيتنكور مايرز من L Oreal والبالغ حجم ثروته 92.9 مليار دولار، كما يقلص الرجلان الفارق بينها ودخول نادي أصحاب الثروات التي تتجاوز 100 مليار دولار

كانت قفزة أمباني ناتجة عن ارتفاع في أسهم شركة ريلاينس إندستريز المحدودة، بعد أن قال إن الشركة ستواصل "بقوة" إنتاج الهيدروجين الأخضر الأرخص ثمناً

وتشتهر وحدة الاتصالات السلكية واللاسلكية في إمبراطورية أمباني بإحداث حالة من الصخب في الأعمال التي يدخلها، وقد أصبحت اللاعب المسيطر في السوق الهندية بينما توسعت عملياتها الرقمية بدعم من المستثمرين بما في ذلك فيسبوك بعد مشاركتها في صفقة قيل إنها قيمتها تصل إلى 25 مليار دولار

كما كشف أمباني هذا العام عن خطة طموحة لاستثمار 10 مليارات دولار في الطاقة النظيفة، مما يمثل محوراً جديداً لأهم شركة في الهند


ويتماشى الهدف مع طموحات رئيس الوزراء ناريندرا مودي لمكافحة تغير المناخ وخفض الواردات إلى ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم

وصعدت أسهم ريلاينس 4.1% إلى مستوى قياسي في مومباي يوم الجمعة