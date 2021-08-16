أطباء يفتتحون مطعم يحاكي عيادة طبية

افتتح عدد من الأطباء السوريين مطعم وجبات تحت مسمى “The Doctors Burger” يقدم المأكولات بأسماء مستوحاة من عالم الطب والعقاقير مثل “بروفين”، و”سيتامول”، وسط مدينة “دمشق”.



ينفرد الأطباء بتقديم الأطعمة للزبائن بطريقة راقت لهم من خلال استخدام أدوات تحاكي أدوات طبية مثل السماعات والحقن والقفازات الطبية ووضع الصوص في سيرنكات،إضافة إلى أسماء الوجبات المأخوذة من أسماء لماركات أدوية عالمية، وكل وجبة تختلف عن الأخرى، وغالبيتها مكونة من اللحم والخضار والمايونيز والخبز، وغيرها.



الطبيب “محمد شفيق البزم” أحد الشركاء الأربعة في مشروع “المطعم العيادة” قال لوكالة “سبوتنيك”: «استقينا الفكرة من وحي دراستنا كأطباء بشري، وأسنان، وهو يمثل شراكة بين أربعة أطباء أصدقاء».



وأضاف “البزم” «ناقشنا إقامة المشروع لكسر القاعدة التي تقول إن على الطبيب العمل، والعيش في البيئة الاجتماعية للمشفى، والعيادة وما يعنيه ذلك من التزام صارم بالممارسات الصحية، وأنواع محددة من الأطعمة.. وبالفعل، خرجنا بفكرة افتتاح مطعم يؤدي هذا الغرض، ويعود علينا بمردود مالي، إلى جانب عملنا الاعتيادي كأطباء».



كما أشار “البزم” إلى أنه «في بداية الأمر بدت فكرة “المطعم العيادة” غريبة نوعا ما، وخصوصاً أن الوجبات والمأكولات أخذت أسماء أدوية لإيصال فكرة للناس أن الدواء يكمن في الغذاء، وأن الإنسان لا يمكن أن يعيش بلا طعام».



وتابع “البزم” «مثلاً مسكن آلام الرأس “باراسيتامول” تقابله ساندويش كلاسيكية خفيفة محشوة بقطعة من اللحم مع بندورة وخس ومايونيز فقط، و”أنتي هيستامين” للتحسس تقابله الوجبة الحارة لأنها قد تحدث ردة فعل في جسم الإنسان عند تناولها، أما (Spicy tramadol) فهو أقوى مسكن، وهي الوجبة التي تسكن آلام المعدة وتتميز بالصوص الحار».



من أسماء الوجبات أيضاً، (Panadol ) وكودئين( codeine ) وبروفين(Brufen) و(B-complex) و(DNA chicken) وغير ذلك، وجميعها أسماء وجبات لها دلالة طبية، بحسب “البزم”.



يشار إلى أن عدد من مقاهي ومطاعم “سوريا” لجأت لتكريس أفكار جذب بدت غريبة سواء في طريقة تقديم الأطعمة والعصائر أو الديكورات والإضاءة وغيرها.