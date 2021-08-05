أسعار النفط ترتفع بسبب الوضع في الشرق الأوسط

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، على خلفية التوتر في الشرق الأوسط، لكنها فشلت في تعويض معظم خسائرها في اليوم السابق، بعد زيادةٍ مفاجئة في مخزونات الخام في الولايات المتحدة.



وصعّدت العقود الآجلة لمزيج خام "برنت" بنسبة 0.3% إلى 70.57 دولار للبرميل، بحلول الساعة 04:38 بتوقيت غرينتش.



كما زاد كذلك خام "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.3% أيضاً ليسجّل 68.38 دولار. وهبط الخامان القياسيان بأكثر من دولارين للبرميل، أمس الأربعاء.



التراجع جاء أمس الأربعاء، بعد أن قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إنّ "مخزونات الخام ارتفعت 3.6 مليون برميل، على نحو غير متوقع الأسبوع الماضي".



وقال المحلل في مؤسسة "أواندا"، إدوارد مويا، إنّه "مع تصاعد التوتر بين إيران والقوى العالمية بشأن هجوم الطائرة المسيرة الأسبوع الماضي، فإن مباحثات الاتفاق النووي في فيينا ستكون طويلة على ما يبدو، ومن غير المرجح أن تخفف عقوبات إيران قريباً".



هذا وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن أن طائرات سلاح الجو هاجمت أهدافاً في جنوب لبنان، مساء أمس، مضيفةً أن طائرات سلاح الجو تغير على أهداف في جنوب لبنان"رداً" على إطلاق الصواريخ، بحسب زعمها.



وأمس، وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أنباء الحوادث الأمنية المتتالية للسفن في الخليج وبحر عُمان بأنها "مشبوهة".