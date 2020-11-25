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أذربيجان تسترجع السيطرة على مقاطعة "كلبجر"

قال الرئيس الأذربيجاني "إلهام علييف" اليوم، إن «بلاده استعادت السيطرة على مقاطعة كلبجر الملاصقة لإقليم قره باغ، ضمن إطار تطبيق الاتفاق المبرم بين أذربيجان وأرمينيا وروسيا».

"علييف" أضاف:«الكارثة أن تلك المقاطعة كانت تحت سيطرة الجانب الأرميني منذ 1993، وتم طرد السكان الأبرياء من أرض أجدادهم ولحقت أضرار كبيرة بالآثار التاريخية والبيئة».

في 10 من الشهر الجاري، وقعت أرمينيا و أذربيجان اتفاق وقف إطلاق النار في قره باغ، المبرم بين "إلهام علييف" ورئيس الوزراء الأرميني "نيكول باشينيان" والرئيس الروسي "فلاديمير بوتين".

وتنص الوثيقة الخاصة بالاتفاق على مقاطعة كلبجر إلى الجانب الأذربيجاني، كما من المقرر أن تتسلم أذربيجان بحلول أول الشهر القادم، السيطرة على مقاطعة لاتشين.

بموجب الاتفاق اضطرت أرمينيا إلى تقديم تنازلات، ونشرت روسيا قواتها لحفظ السلام في قره باغ، من أجل الإشراف على سريان نظام وقف إطلاق النار.