«محروقات»: توزيع مازوت التدفئة لجميع مدارس دمشق عن الفصل الأول

بيّن مصدر مسؤول في شركة «محروقات» أنه تم توزيع مادة مازوت التدفئة لجميع مدارس مدينة دمشق، موضحاً أن التوزيع تم لتغطية حاجة المدارس في الفصل الأول فقط وليس للفصلين.



وبيّن أن تقدير احتياجات كل مدرسة يتم من مديرية التربية في المحافظة التي ترسل بدورها إلى شركة محروقات جدولاً يتم من خلاله معرفة احتياجات كل مدرسة في المحافظة، موضحاً بأن مديرية التربية تعتمد مبدأ عمل يتم من خلاله تحديد كمية استهلاك المدفأة الواحدة وساعات الدوام في كل مدرسة.



وأوضح أن التربية تقدر احتياجات المدارس على مسؤوليتها وشركة المحروقات لا تتدخل بهذا الموضوع، ومهمتها فقط إرسال الكميات المطلوبة للمدارس.



وأشار إلى أن الكمية التي توزع على المدارس عادة تتراوح بين 300 و400 ألف لتر سنوياً.الوطن