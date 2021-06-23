«لأنها بلادي”.. ملحمة سورية تعيد نجدت أنزور للدراما

ملهم الصالح:



تعرض الفضائيات السورية الأحد المقبل (20 حزيران) الملحمة الدرامية: “لأنها بلادي” للمخرج القدير نجدت اسماعيل أنزور.



يوثق العمل دراميّاً الحرب الإرهابية على سورية، ويحكي بطولات الجيش والشعب، في مواجهة ويلات الحرب ومجرياتها وفجائعها، عبر شخصيات ضباط وجنود ومدنيين عاشوا تفاصيلها.



يُعيد المسلسل المخرج “أنزور” للدراما التلفزيونيّة (بعد غياب 3 سنوات)، ويضم ست قصص تتفاوت مساحتها الدرامية عبر (26) حلقة، ضمن قالب منفصل متصل، عن نص (محمود عبد الكريم)، موسيقى (رعد خلف)، من إنتاج: وزارة الإعلام – المؤسسة العامة للإنتاج الإذاعي والتلفزيوني.



يعرض العمل: على قناة “سورية دراما” الساعة الـ (7) مساءً، والقناة “الفضائية السورية” الساعة الـ (10:30) مساءً، ويلعب أدوار البطولة فيه: نادين خوري، فايز قزق، سعد مينه، تولين البكري، جوان خضر، جمال العلي، محمد قنوع، أمانة والي، زيناتي قدسيّة، اسكندر عزيز، جهاد الزغبي، ناصر وردياني، توفيق اسكندر، فيلدا سمور، يوسف المقبل، محمد خاوندي، رنا جمول، تامر العربيد، علي القاسم، روبين عيسى، علي صطوف، كرم الشعراني، رشا بلال، قصي قدسية، رامي الأحمر، ليث المفتي، رشا إبراهيم، سلوى جميل، محمد فلفلة، عدنان عبدالجليل، ريم عبد العزيز، إضافة للوجوه الشابة: إيلين عيسى، سامر السفاف، إيليانا سعد، سليمان رزق، حمادة سليم، نادين الشعار، فراس حلبي، إياد عيسى، يوشع محمود، راما زين العابدين، ماجد عيسى، مجد مشرف، مروى العيد، رغد سليم، عقيل سليمان، عبد الرحمن كيالي.