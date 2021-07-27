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«كاتب العدل الرقمي».. خدمة تطلقها محاكم دبي

دشنت محاكم دبي خدمة "الكاتب العدل الذكي والإلكتروني" كجزء من خدمات ومبادرات معنية بتطوير منظومة العمل نحو التوجه الرقمي.وتقول المحاكم إن هذه الخدمة الجديدة تحقق سهولة وسرعة وصول المتعاملين للخدمات في أي وقت ومكان دون أي قيود ومن خلال عدة قنوات ذكية وإلكترونية، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام).

وقال مدير عام محاكم دبي "طارش المنصوري": «الخدمة الجديدة تسهم في إيجاد قنوات تفاعلية مبتكرة لتلبية احتياجات المتعاملين وإسعادهم».وأكد القاضي "محمد السبوسي" رئيس المحاكم الابتدائية والمشرف العام على فريق التطوير في محاكم دبي أن الخدمة الجديدة تتضمن جميع خدمات الكاتب العدل من التوكيلات والإقرارات والإنذارات العدلية ومحاضر الاجتماع ووصايا غير المسلمين والعقود بجميع أنواعها.

وأوضح "السبوسي" آلية عمل الخدمة عبر التسجيل وإدخال البيانات وإرفاق المستندات ودفع الرسوم والتحقق من الصفة والأهلية عن طريق الفيديو والتوقيع إلكترونيا واستلام الوثيقة المصدقة عبر الإيميل.