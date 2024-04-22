تخفيض مخصصات محافظة حمص من البنزين والمازوت

بين عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة الداخلية والثروة المعدنية في حمص المهندس عمار داغستاني أنه: ”تم تخفيض مخصصات المحافظة من المحروقات بشقيها المازوت والبنزين”.

وأوضح “داغستاني” أن: ” مخصصات المحافظة من مادة المازوت انخفضت إلى 10 طلبات يومياً بعد أن كانت سابقاً 22 طلب، وانخفضت طلبات البنزين إلى 8 طلبات يومياً بعد أن كانت 12 طلب يومياً”.

ولفت “داغستاني” إلى أن: “مخصصات الأفران وقطاع الصحة لم يشملها أي تعديل، ويتم توزيع المخصصات الحالية على كافة القطاعات بشكل يضمن استمرار العمل”.

وكانت خفضت، الأحد، مخصصات وسائط النقل العامة في اللاذقية بمعدل 25 % وإيقاف تزويدها بالمادة عن يوم الجمعة بشكل مؤقت، والإبقاء على مخصصات الأفران من مادة المازوت بشكل كامل، وتخفيض مخصصات باقي القطاعات بنسبة 35%.

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